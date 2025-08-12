Gundelfingen übertrumpft alle gewaltig beim Stadtradeln

386 Radfahrerinnen und Radfahrer, organisiert in 25 Teams, haben beim diesjährigen Stadtradeln in Gundelfingen insgesamt 121.229 Kilometer gesammelt. Das entspricht laut Pressemitteilung einer Steigerung von mehr als 36.000 Kilometern im Vergleich zum Vorjahr. Die größeren Städte Dillingen und Lauingen erreichten demnach jeweils knapp mehr als 60.000 Kilometer. „Von 1.278 Kommunen bis zu 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern liegen wir bayernweit auf Platz 4 und bundesweit auf Platz 8. Das ist sensationell“, lässt sich Stadtradeln-Koordinator Benjamin Kahlau zitieren und bekundet seine Freude darüber.

Bürgermeister Dieter Nägele (FW) ergänzt: „Gundelfingen bleibt beim Stadtradeln die Nummer eins im Landkreis Dillingen.“ Freudiger Jubel war die Folge bei der Abschlussversammlung im Innenhof des Bleichestadels. Mehr als 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen dazu, so gut wie alle mit dem Fahrrad. Die Stadt Gundelfingen habe allein in diesen drei Wochen mehr als 20 Tonnen CO₂ vermieden. Dies sei ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz und für nachhaltige Mobilität in Form des Radverkehrs.

Wanderpokal an Bernd Reichenberger und Team „Wasserwacht Gundelfingen“

Benjamin Kahlau und Stadtrat Max Ruchti moderierten den Abend. Rathauschef Nägele ehrte die zehn besten Fahrerinnen und Fahrer sowie die zehn besten Teams. Bei der Einzelwertung gab es einen klaren Sieger: Bernd Reichenberger von der Wasserwacht Gundelfingen mit 2850 Kilometern. Auf den Rängen folgten Bruno Baumann vom Team Rathausbäckerei mit 1814 Kilometern und Angelika Holzapfel vom Team Gundelfinger Radhaus mit 1437 Kilometern.

Stärkstes Gundelfinger Team fährt fast 24.000 Kilometer

Stärkstes Team war zum ersten Mal – mit 23.949 Kilometern – die Wasserwacht Gundelfingen. Gefolgt von den Teams Rathausbäckerei (12.584 Kilometer) und Radeln auf der Aperolspur (10.759 Kilometer). Neben den Urkunden gab es in diesem Jahr erstmals Wanderpokale für die Sieger in der Einzel- (Bernd Reichenberger) und Teamwertung (Wasserwacht Gundelfingen), welche nach dem dritten Sieg behalten werden dürfen. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung vom Saxophon- und Querflöten-Ensemble unter Leitung des Musiklehrers Michael Graef. (AZ)