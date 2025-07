In Gundelfingen wurde es in der Nacht von Samstag auf Sonntag richtig nass. Für die Feuerwehr bedeutete das: Nachtschicht. In der Zeit von 22 Uhr bis 2 Uhr wurden sie zu etwa 20 Einsätzen gerufen – und die reichen von einem stecken gebliebenen Auto bis hin zu abgestürzten Störchen.

