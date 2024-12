25-Jähriger fährt trotz Fahrverbots durch Steinheim

Ein 25-jähriger Autofahrer war am Sonntagnachmittag in der Dillinger Straße unterwegs. Gegen 15.45 wurde er von der Polizei einer Verkehrskontrolle unterzogen, er habe während der Fahrt sein Smartphone bedient. Währenddessen fiel den Beamten auf, dass gegen den Fahrzeugführer zu diesem Zeitpunkt ein Fahrverbot bestand. Er hätte deshalb eigentlich nicht mehr mit Kraftfahrzeugen am Straßenverkehr teilnehmen dürfen. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden. (AZ)

