Steinheim

15:44 Uhr

Ansturm auf die Steinheimer Vogt-Hofmühle

Plus Tausende Menschen nutzen die Chance, um am Pfingstwochenende die Hofmühle Vogt beim Tag der offenen Tür genauer anzuschauen.

Die Mühlenräder klappern zwar schon seit 2001 in der Vogt-Hofmühle von Steinheim nicht mehr. Und die Egau hat auch nicht mehr viel von einem rauschenden Bach. Dennoch: Wenn eine der noch verbliebenen Getreidemühlen-Betreiber im Landkreis Dillingen zum traditionellen jährlichen Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag einlädt, strömen die Besucherinnen und Besucher, denn das Kinderlied vermittelt bei vielen immer noch einen Schuss Romantik mit geheimnisumwobener Märchenwelt. Und irgendwie stimmt das auch noch. Rund 5000 Leute sind gekommen.

Juniorchef Christian Vogt erklärte den Besuchern und Besucherinnen sein Handwerk. Foto: Horst von Weitershausen

In Scharen strömten die Menschen schon am frühen Morgen zur Mühlen-Familie Vogt, sie kamen teils weit über den Landkreis Dillingen hinaus. Auf dem Steinheimer Hof war alles für ein gelungenes Sonnen-Fest vorbereitet. Zusätzlich bestand die Möglichkeit, sich darüber zu informieren, wie in heutiger Zeit das wohl immer noch wichtigste Lebensmittel in seinen verschiedenen Facetten hergestellt wird. "Mehl und Brot, das sind bei uns in Deutschland die wichtigsten Nahrungsmittel", berichtete Christian Vogt, der Müllermeister, der sich zusammen mit seinem Vater Josef, ebenfalls Müllermeister, darum kümmert, dass in der Vogt-Hofmühle beim Mahlen von Weizen, Roggen und Dinkel alles so abläuft, dass die Kunden tatsächlich weiße Gold erhalten. "Denn was nützt das beste Getreide, wenn daraus schlechtes Mehl gemahlen wird?", so Christian Vogt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

