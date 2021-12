Steinheim/Dunstelkingen

16:15 Uhr

Für einen Steinheimer ist Bierbrauer ein Traumberuf

Sie lernen mit Begeisterung den Beruf der Brauerin und des Brauers bei der Familienbrauerei Hald in Dunstelkingen: Jennifer Ulrich und Max Martin. Hier schrauben die beiden gerade einen Bierschlauch an den Drucktank an, damit das Bier abgefüllt werden kann.

Plus Die 21-jährige Allgäuerin Jennifer Ulrich und der 23-jährige Max Martin aus Steinheim erlernen bei Hald in Dunstelkingen den Beruf der Brauerin und des Brauers. Was fasziniert die beiden Azubis an ihrem Handwerk?

Von Jens Eber

„Am liebsten mag ich unser Spezial“, sagt Jennifer Ulrich, und es klingt wie eine letzte Bestätigung dafür, dass sie bei der Wahl ihres Ausbildungsbetriebs richtig lag: Die 21-Jährige lässt sich bei der Härtsfelder Familienbrauerei Hald in Dunstelkingen (Landkreis Heidenheim) zur Brauerin und Mälzerin ausbilden, was schon eine gewisse Affinität zum Bier voraussetzt. Und wenn dann noch das Produkt aus dem eigenen Hause mundet, steht der erfolgreichen Lehre wohl wenig im Weg.

