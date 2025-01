Steinheimer entführen in eine fremde Galaxie

Die Rufe „Egola Ole“ sind am Samstagabend im Zehentstadel in Steinheim immer wieder zu hören. Dort starteten die Faschingsfreunde Steinheim mit ihrem Hofball in die aktive Phase der Faschingszeit. Rund 250 Besucher fanden Platz in der in den Vereinsfarben geschmückten Turnhalle. Damit war die Veranstaltung ausverkauft. Am Sonntag folgte der Kinderhofball der Faschingsfreunde Steinheim. So haben jedes Jahr alle Akteure ihren großen Auftritt.

