Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen

vor 17 Min.

Manuel Knoll: Mit Gestaltungswillen in den bayerischen Landtag

Plus Manuel Knoll ist schon seit einem Jahr im Wahlkampfmodus – trotz eines Vollzeitjobs. Um in den Landtag zu kommen, setzt er auch auf ein breites Netzwerk.

Von Jonathan Mayer

Manuel Knoll lernt seine Heimat in diesen Tagen von ganz neuen Seiten kennen. Besonders die unterschiedlichen Mentalitäten in der Region hätten ihn beeindruckt: "In Thierhaupten, auf der anderen Seite des Lechs, reden sie bayrisch. Und in Bachhagel ein anderes Schwäbisch als in Dillingen", erzählt er. Seit einem Jahr befindet sich Knoll im Wahlkampfmodus, tourt durch die Region, von Termin zu Termin. Manchmal sind es acht an einem Tag. Das alles macht er nebenbei zu seinem Vollzeitjob. Der 33-Jährige hat ein klares Ziel vor Augen: Er will für den Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen in den Bayerischen Landtag ziehen. Organisieren und Gestalten, das mache ihm Spaß. "Jetzt habe ich die Chance, das zum Beruf zu machen."

Zur Kommunalwahl stellte Manuel Knoll eine eigene Liste für die Junge Union auf

Über die kirchliche Jugendarbeit kam Knoll vor vielen Jahren in Kontakt mit der Jungen Union, der Jugendorganisation der CSU. Heute hat Knoll viele Ämter inne: Er ist JU-Bezirksvorsitzender – auch wenn er aus einem der kleinsten Kreisverbände Schwabens kommt. Er ist Kreisvorsitzender der CSU in Dillingen, Kreisrat und Stadtrat in Höchstädt. Er studierte Politikwissenschaft und Betriebswirtschaft in Eichstätt. Dann folgte ein Doppelstudium in Deutschland und Frankreich, zwei Masterabschlüsse, Arbeit bei einer großen Reederei in Marseille und Siemens in Straßburg. Danach ging es ins Büro von Hans Reichhart in München – eine Zeit, die ihn auch politisch geprägt habe. Seit drei Jahren ist Knoll Geschäftsführer der arbeitsrechtlichen Kommission der bayerischen Diözesen.

