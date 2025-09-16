Straßenbaustellen in Wittislingen und Unterbechingen brauchen noch Zeit

Über aktuelle Straßenbaustellen im Landkreis Dillingen hat unsere Redaktion in diesen Tagen berichtet. Es gibt aber auch Projekte, die seit längerer Zeit laufen. In Unterbechingen wird seit mittlerweile über sechs Monaten die Ortsdurchfahrt ausgebaut. Der Straßenbelag, Gehsteige und Bushaltestellen werden saniert und Querungshilfen für Fußgänger entstehen, informiert Haunsheims Bürgermeister Christoph Mettel. Außerdem sei eine Verkehrsinsel zur Verkehrsberuhigung geplant.

Die Straßenbeleuchtung wurde erneuert, und Glasfaser wurde verlegt

Zudem wurden, wie der Rathauschef mitteilt, bereits Kanäle saniert, die Straßenbeleuchtung erneuert und Glasfaser verlegt. Des Weiteren werde auch noch die Stromversorgung auf Erdkabel umgestellt, weshalb auf vielen Hausdächern die Strommasten für die bisherige Stromversorgung abmontiert werden müssten. Die Baumaßnahmen in Unterbechingen dauern laut Zeitplan noch bis zum Frühjahr 2026, berichtet der Bürgermeister. Für die Verkehrsführung hofft Mettel, dass mit Beginn des Spätherbstes der Straßenbelag so weit fertiggestellt ist, dass der Durchgangsverkehr durch Unterbechingen möglich sein wird. Die letzte Aufbringung des Straßenbelags werde dann im Frühjahr erfolgen.

Die Ziertheimer Straße in Wittislingen ist seit Juli gesperrt

Länger als geplant wird die innerörtliche Baustelle in Wittislingen andauern, informiert Wittislingens Bürgermeister Thomas Reicherzer. Wegen der Erneuerung der Wasserleitung und der teilweisen Auswechslung des Kanals sei die Ortsdurchfahrt Wittislingen, Ziertheimer Straße, seit Mitte Juli für den gesamten Verkehr gesperrt worden. Davon ist auch die Abzweigung in die Oberbechinger Straße (Richtung Seniorenheim) betroffen.

Nach Fertigstellung der Tiefbaumaßnahmen beginne im Anschluss das Staatliche Bauamt damit, einen neuen Straßenbelag aufzubringen. Deshalb werde es, so Reicherzer weiter, noch mindestens bis Dezember großräumige Umleitungen geben. Im Anschluss an die Fertigstellung des Straßenbelags sei im Frühjahr 2026 eine weitere Erneuerung des Belags in der Weiterführung der Ziertheimer sowie der Oberbechinger Straße vorgesehen.