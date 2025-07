Dillingen genießt die Atmosphäre in der neuen Königstraße

Es wird immer voller, auf der Königstraße pulst es. Tausende von Menschen genießen die neue, barrierefreie Zone mitten in der Stadt, die mittels Pollern im Nu zur verkehrsfreien Zone umfunktioniert werden kann und sich für das Straßenkünstlerfest in eine große Feier-Meile verwandelt hat. „Das hört ja gar nicht mehr auf“, sagt eine Besucherin aus Hausen, die staunend ihr Eis aus dem Becher löffelt. Es ist 19 Uhr, die Sonne scheint noch immer, und die Schlange vor dem Pizzastand „San Paolo“, der „ältesten Pizzeria“ aus Dillingen, nimmt kein Ende. Kaum noch ein Durchkommen auch am Stand des Fischereivereins, wo Fischburger weggehen wie die sprichwörtlich warmen Semmeln. Es ist Straßenkünstlerfest in Dillingen, und alle gehen hin.

Icon Galerie 9 Bilder Scharen von Besuchern bestaunen auf dem Straßenkünstlerfest in der Königstraße Einlagen, Kunststücke und Musik. Hier die besten Bilder.

„Bei uns gibt's nur beste Zutaten“, so Rainer Baurschmid und Uwe Hörmann vom Fischereiverein, während sie die Burgerscheiben flach klopfen, „alles Fisch aus unseren heimischen Gewässern.“ – „Wenn es geht, ohne Zwiebeln“: Eine junge Dillingerin hat die Abendbrotzeit für ihren Nachwuchs auf die Königstraße verlegt. Sie drückt ihre Kinderschar durch die Menge bis zum Rathaus, wo sie das Spielmobil ansteuert. Reifen, Bälle, bunte Kegel, Jonglierstäbe und flache Teller, die man mit Geschick auf dem Stäbchen kreisen lassen kann, liegen bereit. Veronika Loos vom Kreisjugendring macht vor, wie es geht. „Wir nennen das einfach Tellerdreher.“ Jongliert wirft sie das Plastikteil geschickt in die Höhe und fängt es mit dem Stab wieder auf. Klappt nicht immer, stellen viele Kinder fest, die sie umkreisen und es ihr nachmachen wollen. Wer das nicht schafft, kann am Tisch in die Perlenkiste greifen und sich eine hübsche Kette auffädeln oder versuchen, auf hölzernen Stelzen zu laufen.

Dillinger Straßenkünstlerfest ist ein Highlight für Kinder

Die Eltern sind dankbar, dass hier was für den Nachwuchs geboten wird. „Die Kinder wollten unbedingt wieder hierher“, erzählt ein begeisterter Papa vom Wunsch seiner Sprösslinge. Ein paar Meter weiter wird es spannend. Clown Toni Toss packt umständlich seine Kiste aus. „Es stinkt“, stellt er zum Entzücken der Kinder fest, die ihm neugierig auf die Pelle rücken. Vorsichtig zieht Toni ein Paar muffige Socken aus der Kiste. Die müssen jetzt gewaschen werden. Seine „Waschmaschine“, die ohne Strom und Wasser funktioniert, hat er dabei. Er stopft die Socken in die Waschmaschinen-Pappschachtel, dreht sie zweimal rechts und zweimal links. Heraus kommen „echte Käsesocken“.

Scharen von Besuchern bestaunen auf dem Dillinger Straßenkünstlerfest Einlagen, Kunststücke und Musik. Foto: Hertha Stauch

Wenn das Leben so einfach wäre, dann würde sich „Mad-Hias“, der sich vor dem Rathaus positioniert hat, wohl leich ter tun. Mit Energie spornt er sein Publikum an, das ihm helfen soll, auf die Kiste zu springen, wo er seine Künste zeigen will. Als Sportlehrer schafft er es natürlich und zaubert dort oben seine Instrumente aus der Tasche. Es sind Zahnbürsten, die er kunstvoll mit den Fingern kreisen lässt. Doch der Feuerkünstler hat noch mehr parat und jongliert gekonnt mit brennenden Stäben und Fackeln.

Bücherflohmarkt begeistert in Dillingen

Wer es etwas ruhiger will, der ist beim Bücherflohmarkt der Pfarreiengemeinschaft richtig, wo man Antiquarisches in Fülle und Hülle findet. Papst Franziskus strahlt da von einem Cover neben David Copperfield oder dem Duden Lexikon. Mit dabei beim Schmökern sind die Mädels von den Faschingsfreunden Steinheim. Sie machen noch einen Bummel durchs Fest, bevor die große Open-Air-Party – das „Schlossbeben“- auf dem Schlossgelände nebenan startet. Die Steinheimerinnen haben Stunden vorher schon geholfen, die Bühne aufzubauen. Bei der Party sind sie dann für Drinks und Cocktails und für den Einlass zuständig, erzählen sie.

Scharen von Besuchern bestaunen auf dem Dillinger Straßenkünstlerfest Einlagen, Kunststücke und Musik. Foto: Hertha Stauch

Vor dem Schlossbeben gibt es Musik in der Königstraße auf drei Bühnen. Die Classic Rock-Band „Even More“ macht noch schnell Soundcheck vor dem Rathaus, dann kann es losgehen. Die Oldie-Musiker aus der Gegend um Heidenheim lassen die Rock-Schlager vergangener Jahrzehnte aufleben und treffen in Dillingen voll den Geschmack ihres Publikums. Das gilt auch für die „Vibes“, die sich vor dem Gasthaus Zur Traube positioniert haben. Allerdings ist die Band durchwegs jünger, hat sich aber auch auf den Sound der 60er, 70er und 80er spezialisiert. „Wir freuen uns sehr, dass wir in Dillingen hier die Chance bekommen, uns bekannt zu machen,“ sagt Musikerin Franzi (Gesang, Saxofon). Und es klappt. Das Publikum springt an auf die Musik, klatscht und tanzt. Es ist 21 Uhr in der Königstraße, Mamas und Papas mit den Kleinkindern machen sich langsam auf den Weg nach Hause. Aber das restliche Publikum, das bleibt noch und feiert bis spät in die Nacht.