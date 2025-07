„Massiver Stromausfall“ in Wittislingen und Nachbargemeinden

Heinrich Schiffer hat sich bei unserer Redaktion gemeldet. Der Wittislinger berichtet von einem „massiven Stromausfall“ am Montagabend in der Egautal-Kommune. Und dies sei bereits die dritte Panne innerhalb einer Woche gewesen. Die beiden anderen Male sei der Strom am frühen Morgen weggeblieben.

Der Wittislinger Bürgermeister Thomas Reicherzer bestätigt die Stromausfälle. Betroffen sei nicht nur Wittislingen gewesen, sondern auch Straßenzüge in Ziertheim, Lauingen und Demmingen. Der Ausfall machte sich demnach bis nach Baden-Württemberg bemerkbar. Die Notdiensttechniker des Netzbetreibers ODR hätten das Problem jedes Mal wieder beheben können, so Reicherzer. Am Dienstagmorgen funktionierte alles wieder.

Heinrich Schiffer aus Wittislingen: „Der Strom war absolut tot“

Heinrich Schiffer aus Wittislingen ist aufgefallen, dass man ungewöhnlicherweise nicht einmal mit dem Handy telefonieren konnte. Auch bei seiner Frau und seinen Kindern klappte es mit der Verbindung nicht. „Der Strom war absolut tot.“ Nach jeweils circa einer Stunde sei die Störung behoben worden. „Trotzdem war es erschreckend, keine Kommunikationsmöglichkeit zu haben“, sagt Schiffer.

Die Ursache: Ein Defekt an Betriebsmitteln

Die Ursache der Störungen sei ein nicht vorhersehbarer Defekt an einem 20-kV-Mittelspannungskabel gewesen, teilt Sprecherin Nicole Fritz im Auftrag des Betreibers Netze ODR GmbH mit. Betroffen von Stromausfällen war ihren Worten zufolge auch der Günzburger Stadtteil Riedhausen. Durch die Einspeisung aus Fotovoltaikanlagen sei die Belastung der Kabel enorm gestiegen und deren Haltbarkeit gesunken. Die Netze ODR habe den Defekt behoben. Damit sei die Versorgung für die Region wiederhergestellt worden, sagt Fritz.

Mit vorbeugenden Netzbaumaßnahmen in Wittislingen und Riedhausen werde die Stromversorgung nachhaltig abgesichert. Der technische Geschäftsführer der Netze ODR, Franz Stölzle, sagt: „Wir investieren weiter gezielt in unsere Infrastruktur, damit unsere Kundinnen und Kunden auch in Zukunft sicher und zuverlässig mit Energie versorgt werden.“