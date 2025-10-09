26-Jähriger wird in Syrgenstein beim Bier-Klau erwischt

Ein junger Mann hat versucht, in einem Supermarkt in Syrgenstein Bier zu stehlen. Wie die Polizei meldet, hat der Mann am Mittwochnachmittag eine Flasche bezahlt und wollte den Laden gegen 15.20 Uhr verlassen. Doch als ihn das Personal darum bat, seine Tasche zu öffnen, kamen laut Polizei acht Dosen Bier im Wert von etwa zehn Euro zum Vorschein – bezahlt hatte der 26-Jährige dafür nicht. Die Angestellten riefen daraufhin die Polizei. Gegen den Mann läuft nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls. (AZ)

