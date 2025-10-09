Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Syrgenstein : 26-Jähriger wird in Syrgenstein beim Bier-Klau erwischt

Syrgenstein

26-Jähriger wird in Syrgenstein beim Bier-Klau erwischt

Bezahlt hatte der Mann zwar eine Flasche, doch er hatte offenbar noch einige Dosen in seinem Rucksack versteckt.
    • |
    • |
    • |
    Ein 26-Jähriger wurde in Lauingen beim Klauen erwischt. Ihn erwartet nun eine Anzeige.
    Ein 26-Jähriger wurde in Lauingen beim Klauen erwischt. Ihn erwartet nun eine Anzeige. Foto: Martin Schutt/dpa (Symbolbild)

    Ein junger Mann hat versucht, in einem Supermarkt in Syrgenstein Bier zu stehlen. Wie die Polizei meldet, hat der Mann am Mittwochnachmittag eine Flasche bezahlt und wollte den Laden gegen 15.20 Uhr verlassen. Doch als ihn das Personal darum bat, seine Tasche zu öffnen, kamen laut Polizei acht Dosen Bier im Wert von etwa zehn Euro zum Vorschein – bezahlt hatte der 26-Jährige dafür nicht. Die Angestellten riefen daraufhin die Polizei. Gegen den Mann läuft nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden