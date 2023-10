Alte Klassenfotos: Ausstellung "Schule von Einst" in Bachtalhalle

Besuchende tauchen mit über 100 Jahre alten Bildern in das damalige Schulleben in Syrgenstein ein. Hinter diesen stecken viele Geschichten.

Schwarz-weiße Klassenfotos, alte Schulbänke und eine Tafel stehen in der Bachtalhalle in Syrgenstein. An den Sonntagen, 22. Oktober und 29. Oktober, veranstaltet das Gemeindearchiv zusammen mit dem Historischen Bürgerverein Staufen die Ausstellung "Schule von einst". Vorsitzender und Gemeindearchivar Karl-Josef Stutzmiller hat davor noch einiges mit den Vorbereitungen zu tun.

Am Anfang der Ausstellung stehen auch zwei alte Schulbänke und eine Tafel, die früher in Staufen und Altenberg im Klassenzimmer standen. Kinder und Erwachsene dürfen sich auf den Holzbänken sitzend in alte Zeiten versetzen lassen, selbst versuchen, die verschnörkelte altdeutsche Schrift zu schreiben oder eine Rechenaufgabe von Adam Ries lösen.

Bei der Ausstellung in der Bachtalhalle geht es um das alte Schulleben

An verschiedenen Infotafeln erfahren die Besucherinnen und Besucher mehr über die ehemaligen Schulen in Landshausen, Staufen, Ballhausen und Altenberg. Auch über Themen wie Bildung in Bayern und auf dem Dorf gibt es Informationen zu lesen. Besonders interessant sind die größtenteils schwarz-weißen Fotografien der Schulklassen. Auf dem ältesten Foto aus dem Jahr 1902 ist ein streng dreinschauender Lehrer mit imposantem Schnauzer der Altenberger Schule, umringt von strammstehenden jungen Männern, zu sehen.

Solche Klassenfotos und andere Bilder hat der Gemeindearchivar Stutzmiller von vielen Personen aus Syrgenstein bekommen und diese gesammelt. Einige der Namen der Schulkinder sind auf den daneben hängenden Infotafel zu lesen, andere sind wiederum nicht bekannt. "Man kennt noch ein paar", sagt Stutzmiller. Viele Gesichter und Geschichten seien ihm durch seine Arbeit bekannt. Auch sein Vater ist auf einem Klassenfoto aus dem Jahr 1918 zu sehen.

Das Ziel der Ausstellung in der Bachtalhalle ist es, dass sich die Besucherinnen und Besucher über das Thema Schule in Syrgenstein austauschen. Auch Jüngere können so mehr über die Geschichte des Orts lernen. Stutzmiller und seine elf Helfenden des historischen Bürgervereins Staufen, haben die Ausstellung aufgebaut. Sie hoffen auch darauf, mehr über die abgebildeten Personen und das Schulleben zu erfahren. "Es ist ein Privileg, heute einen Lehrer und eine Klasse zu haben", sagt Stutzmiller. Anstatt wie früher eine Lehrkraft und unterschiedliche Jahrgangsstufen, die gemeinsam in einem Klassenraum versuchten zu lernen.

