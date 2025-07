Mehr als 500 Kinder feiern ein großes Fest im Bachtal

Die Begeisterung ist den Jungs und Mädchen beim Bachtal-Kinderfest anzusehen. Die einen vergnügen sich beim Dosenwerfen, die anderen sind bei der Süßigkeitenschleuder zu sehen. Viele sind bei der Station der Jugendfeuerwehren zu sehen und testen dort an den Spritzen ihre Zielgenauigkeit. Wippen, Kegelbahn, Hüpfburg – das Angebot ist vielfältig. Im Hintergrund arbeiten etwa 50 Ehrenamtliche der Interessengemeinschaft Bachtal mit Vorsitzendem Roland Geipel, damit dieses Riesenspektakel reibungslos über die Bühne gehen kann.

Seit 1982 ist das Kinderfest ein Riesenspektakel. So auch am Samstag, als sich bei strahlendem Sonnenschein unter den Klängen des Musikvereins Bachhagel der Umzug formiert, der auf dem Sportplatz der Grundschule in Altenberg endet. Unter Kastanienbäumen im Schulgarten feiern mehr als 500 Kinder und Hunderte Eltern und Großeltern dieses ganz besondere Fest, an dem seit 2019 auch Bachhagel und Zöschingen beteiligt sind. Bürgermeisterin Mirjam Steiner heißt die Besucher und Besucherinnen auch im Namen der Rathauschefs Ingo Hellstern (Bachhagel) und Thomas Steinwinter (Zöschingen) willkommen. „Wir feiern heute ein schönes Fest für Jung und Alt, ein Fest für die Familien – und dies ist nur möglich, weil wir so viele ehrenamtliche Helfer haben“, sagt Steiner und dankt den IG-Vorsitzenden Roland Geipel, Niklas Kunze und Markus Sparr. Viele Eltern hätten sich in die Helferlisten eingetragen und Sponsoren unterstützten ebenfalls wieder die Traditionsveranstaltung.

„Schöne Erfahrungen der Kindheit tragen durchs Leben“

Die Bürgermeisterin berichtet von einem Gespräch mit einer Seniorin im Vorfeld des Bachtals-Kinderfests. Die 92-Jährige betonte, dass Erlebnisse der Kindheit „durchs Leben tragen“. Es sei wichtig, Kindern Geborgenheit zu vermitteln. „Die Freude, Neugier und die positiven Erfahrungen, die sie in jungen Jahren machen, begleiten sie durch alle Lebensphasen und helfen ihnen, Herausforderungen zu meistern“, ist sich Mirjam Steiner sicher. Und zu den schönen Erfahrungen dürfte für die anwesenden Kinder mit Sicherheit das Bachtal-Kinderfest zählen.

Die Bachtal-Bürgermeister, Pfarrer Noah Ijabani Lucas und IG-Vorsitzender Roland Geipel durften in dem Singspiel des Kindergartens Rollen übernehmen. Foto: Tino Baumeister

Daran beteiligt sind auch die Kindergärten der Bachtal-Kommunen und die beiden Grundschulen. Die Aufführungen des Kinderhauses Syrgenstein und des Jugendzentrums werden von den Besuchern und Besucherinnen gefeiert. Die drei Bachtal-Bürgermeister Steiner, Steinwinter und Hellstern, Pfarrer Noah Ijabani Lucas und IG-Vorsitzender Roland Geipel dürfen in dem Kindergarten-Singspiel mitwirken. Mirjam Steiner ist dabei im Übrigen, angesichts des Schlosses im Syrgensteiner Ortsteil Altenberg, das „Burgfräulein“, Geipel „Hirsch Roland“.

IG-Vorsitzender Geipel: „Es geht hier um die Kinder“

Das Bachtal-Kinderfest bietet vom Nachmittag an bis zum frühen Abend allen Beteiligten viel Spaß. „Es war richtig viel los und viel geboten“, sagt Geipel, als er am Sonntag mit seinem Team auf dem Festgelände aufräumt.

Die Bäume im Schulgarten spendeten beim Bachtal-Kinderfest Schatten. Foto: Ingeborg Erasin

„Wir wollen das Fest aufrechterhalten“, betont der IG-Vorsitzende. Im Vorfeld brauche es manchmal ein bisschen Überzeugungsarbeit, um ausreichend Helfer und Helferinnen zu finden. Das Ergebnis stellt den Vorsitzenden und sein Team aber offensichtlich immer wieder zufrieden. Geipel sagt: „Es geht hier um die Kinder.“