Beim Staufener Musikantenfest feiern viele mit

Mehrere Musikvereine spielen beim Staufener Musikantenfest.

Dem Staufener Musikantenfest schadet auch das teilweise durchwachsene Wetter nicht. Viele Plätze sind überdacht, die Stimmung an den beiden Festtagen gut. So müssen am Samstagabend sogar zusätzliche Bänke aufgestellt werden, wie Bürgermeisterin Mirjam Steiner erzählt. Die Staufener Musikerinnen und Musiker haben für das Fest eine Menge Musikvereine zu sich eingeladen: Während der Musikverein Nattheim nach dem Fassbieranstich am Samstag den Auftakt gibt und bis zum Syrgensteiner Ortsteil Altenberg zu hören ist, spielen am Sonntag die Vereine aus Mödingen, Willsbach sowie Frisch Voran Syrgenstein. Für noch mehr Abwechslung und gute Laune steht der Trachtenverein Edelweiß Syrgenstein mit seinen Goißerlschnalzgern auf dem Plan.