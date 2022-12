Beim Syrgensteiner Adventssingen geben wieder Männer den Ton an

Plus Dank eines Projekts gibt es nach Jahren wieder einen Männerchor im Bachtal - zumindest für ein Konzert. Doch der Wunsch nach mehr ist da.

Jahrzehntelang prägt der Männergesangverein Frohsinn in Syrgenstein das kulturelle Leben - bis er sich 2018 auflösen muss. Dabei gebe es etwa das Adventssingen ohne den Verein gar nicht, erklärt der Syrgensteiner Musiker Jörg Lanzinger. Beim gemütlichen Beisammensitzen fassen er und Franz Lingel, Vorsitzender des Liederkranzes Landshausen, den Entschluss: Es braucht wieder einen Männerchor.