Bestehen des VdK-Ortsverbandes Bachtal gesichert

Zahlreiche Gäste konnte Vorsitzender Norbert Bach zur traditionellen Adventsfeier des Ortsverbandes Ende November im Trachtenheim Syrgenstein begrüßen. Besonders bedankte Bach sich bei Bürgermeisterin Mirjam Steiner und dem Kreisvorsitzenden Georg Böck für deren Kommen. Bei seinen Ausführungen betonte Bach, dass der Einsatz des VdK für soziale Gerechtigkeit und für Menschen am Rande der Gesellschaft auch in heutiger Zeit wichtiger denn je sei. Das zeige sich auch an steigenden Mitgliederzahlen. Im Ortsverband sind es zwischenzeitlich über 460, bundesweit über 2,2 Millionen Mitglieder. Darunter sind viele langjährige Mitglieder. Vier Anwesende konnten an diesem Tag für langjährige Treue mit Urkunden und Ehrennadeln geehrt werden. Für 25-jährige Mitgliedschaft erhielten Barbara Vetter und Alfred Schmidt Auszeichnungen, für die 40-jährige Mitgliedschaft wurde Josef Greiner geehrt. Mit der goldenen Ehrennadel des VdK wurde Heinz Danner für dessen 50-jährige Mitgliedschaft geehrt. Bei den anschließenden Neuwahlen wurden Leonhard Czepiczka als Vorsitzender und Silvia Langer als Schriftführerin einstimmig neu gewählt. Der scheidende Vorsitzende Bach bedankte sich ganz herzlich für deren Bereitschaft, Verantwortung im Ortsverband Bachtal zu übernehmen. Nur so ist das Fortbestehen des Ortsvberbandes in den nächsten Jahren gesichert. Mit Kaffee und Kuchen, einer deftigen Brotzeit sowie einem Gedichtvortrag und stimmungsvollen Advents- liedern endete eine rundum gelungene Veranstaltung.

