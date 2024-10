Bushaltestelle in Syrgenstein durch Graffiti beschädigt

Mehrere Personen haben am Samstag zwischen 21 und 21.45 Uhr eine Bushaltestelle in der Schulstraße in Syrgenstein durch Graffiti beschädigt. Mehrere aufmerksame Anwohner informierten die Polizei, dass eine Gruppe von männlichen Personen die Bushaltestelle mit Graffiti besprüht sowie mehrere Aufkleber dort angebracht hatte.

Die Dillinger Polizeiinspektion bittet um Zeugenhinweise

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte floh die Gruppe. Allerdings konnte ein Beteiligter von der Polizei gestellt werden. Insgesamt waren einige Aufkleber auch in der Umgebung der Bushaltestelle angebracht worden. Die Polizeiinspektion Dillingen hat die Ermittlungen unter anderem wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der 09071/56-0 zu melden. (AZ)