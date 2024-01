Syrgenstein

18:23 Uhr

Der Hofball der Bachtalia erlebt einen Ansturm

In Topform präsentierte sich die Prinzengarde der Bachtalia. Sie ist auch bei der BR-Senung „Schwaben weiß blau" wieder vertreten.

Von Fabian Hanf Artikel anhören Shape

Etwa 800 Gäste feiern beim Faschingsauftakt in der Bachtalhalle in Syrgenstein. Mehr als 200 Aktive präsentieren sich in Topform – und es gibt eine Premiere.

Die Bachtalia hat am Samstagabend in der restlos ausverkauften Bachtalhalle in Syrgenstein mit vielen Gästen ihren Hofball gefeiert. Dieses Jahr brauchte es sogar die Tribünenplätze, denn der Saal allein reichte für die etwa 800 Faschingsfreunde nicht aus. Präsident Carsten Hess und Hofmarschall Jonas Horsch begrüßten die nicht enden wollende Schlange der mehr als 200 Aktiven. Sie empfingen mit dem Publikum das kleine Prinzenpaar Bella I. (Oberschmid) und Elias I. (Nuiding) und anschließend das große Prinzenpaar Anna-Lena I. (Danner) und Philipp I. (Karpow). Bezaubernd ist das kleine Prinzenpaar Bella I. (Oberschmid) und Elias I. (Nuiding). Foto: Anna Lena Hanf Die Kleinsten der Bachtalia, die Tanzminis, eröffneten das Programm mit dem Motto „Piraten“. Danach durften die kleinen Totalitäten ihren Walzer präsentieren. Der Kindershowtanz lud unter dem Motto „We will rock you“ das Publikum zum Mitklatschen ein. Anschließend gehörte dem kleinen Tanzmariechen Alina die große Bühne. Mit ihren Schrittkombinationen und ihrer Akrobatik konnte die Achtjährige das Publikum begeistern. In der Kindergarde zeigten 19 Mädels im gleichen Alter ihr Können. Auch hier gab es viele, die ihren allerersten Gardetanz mit Bravour absolvierten. Die Girlie Garde besteht aus 19 Mädels, sie wurden für ihren Garde- und Showtanz gefeiert. Im Jugendshowtanz mit dem Motto „Nachts im Museum“ wurden die Mädels zudem von zwei Jungs unterstützt. Nach 38 Jahren hat die Bachtalia wieder ein Tanzpaar Danach übernahm der große Hofstaat die Bühne und das große Tanzmariechen Sarah hatte ihren großen Auftritt. Bei diesem Hofball gab es einen weiteren besonderen Moment: Nach 38 Jahren konnte die Bachtalia wieder ein Tanzpaar präsentieren. Das ehemalige Tanzmariechen Julia (Wölfel) und Luca (Kitzinger), der neu bei der Bachtalia ist, zeigten einen tollen Gardetanz, der viel Beifall erhielt. Das große Prinzenpaar Anna-Lena I. (Danner) und Philipp I. (Karpow): Die Tollitäten erhielten für ihren Prinzenwalzer viel Beifall. Foto: Anna Lena Hanf Nach dem Tanz des großen Prinzenpaares, der neben einem traditionellen Walzer auch aus einem flotten Discofox bestand, durfte die Prinzengarde auf die Bühne. Die 18 Tänzerinnen, die sich dieses Jahr neue Perücken zugelegt hatten, zeigten, dass sie dieses Jahr wieder zurecht in der Fernsehsendung „Schwaben weiß blau – Hurra und helau“ auftreten dürfen. Nach 38 Jahren konnte die Bachtalia wieder ein Tanzpaar präsentieren: Julia (Wölfel) und Luca (Kitzinger) wirbelten auf der Bühne. Foto: Anna Lena Hanf Die Darbietung des Männerballetts unter dem Motto „Schneewittchen und die sechs bis acht Zwerge“ animierte die Besucher und Besucherinnen zu Beifallsstürmen. Als krönenden Abschluss lieferte der große Showtanz unter dem Motto „Zirkus“ einen starken Auftritt. Und zum großen Finale durften noch einmal alle Aktiven auf die Bühne und ließen sich vom Publikum feiern. Für die Gäste spielte in den Tanzrunden die Band Timeless auf. Die etwa 800 Besucher und Besucherinnen feierten bis weit nach Mitternacht ausgelassen den gelungenen Faschingsauftakt. Lesen Sie dazu auch Memmingen/Bachhagel Bachtalia-Tanzmariechen ist bei "Schwaben weissblau" dabei Der Showtanz der Bachtalia bot unter dem Motto Zirkus eine spektakuläre Show. Foto: Anna Lena Hanf

Themen folgen