Die Grundschulen Syrgenstein und Bachhagel bekommen jetzt Jugendsozialarbeit

Die Grundschulen Syrgenstein und Bachhagel sollen jetzt eine Jugendsozialarbeitskraft bekommen. Das wurde in der Gemeinschaftssitzung der Verwaltungsgemeinschaft final beschlossen. „Wir hatten das schon vor etwa fünf Jahren beantragen wollen“, sagt Syrgensteins Bürgermeisterin Mirjam Steiner. Doch damals hätten die Chancen auf eine staatliche Förderung nicht gut ausgesehen. Das sieht heute anders aus, erklärt sie, gleichzeitig seien die beiden Grundschulen der Verwaltungsgemeinschaft jetzt die letzten ohne Jugendsozialarbeit im Landkreis Dillingen.

„Dass die Kinder den Förderbedarf haben, das merkt man schon im Kindergarten“, sagt Steiner. Später, an der Schule, ist für dieselbe Anzahl Schülerinnen und Schüler nur noch eine Lehrkraft zuständig. Im Kindergarten gebe es dafür mehr Personal. In der Bachtal-Grundschule werden derzeit 228 Schülerinnen und Schüler aus allen Ortsteilen des Bachtals unterrichtet, die sich annähernd gleich auf beide Standorte in Bachhagel und Syrgenstein verteilen. Momentan sind das elf Schulklassen, bis Ende 2025 steige die Anzahl laut einer internen Prognose auf zwölf.

In Syrgenstein und Bachhagel wird Jugendsozialarbeit eingeführt

Mit der steigenden Zahl an Schülerinnen und Schülern steige auch der Bedarf für eine eigene Jugendsozialarbeit an diesen Schulen, heißt es im Sachvortrag bei der Gemeinschaftsversammlung. Denn damit erhöhe sich gleichzeitig der Förderungsbedarf. Aufgabengebiete reichen von Integration von Geflüchteten bis hin zu Kindern mit Angststörungen, anderen psychischen Auffälligkeiten oder Mobbing innerhalb der Schulgemeinschaften. Das Dillinger Jugendamt befürworte demnach das Vorhaben. Für 19,5 Stunden in der Woche soll deshalb eine Sozialarbeitskraft für beide Schulen gleichermaßen zuständig sein. Für die VG Syrgenstein würden dann jährlich 23.000 Euro an Kosten entstehen, zusätzlich gibt es 8000 Euro vom Landkreis Dillingen und noch einmal denselben Betrag vom Bezirk Schwaben. Das Gremium stimmt den Plänen zu.

Im Herbst 2023 installierte die Verwaltungsgemeinschaft Syrgenstein eine Photovoltaik-Anlage auf der gemeinsamen Kläranlage. „Die macht einen super Job“, erklärt Steiner. Die Panels speisen den Strom direkt ein, ohne Zwischenspeicher, führt sie weiter aus. Das Fazit bisher: „Das rechnet sich extrem.“ Der teilautarke Betrieb funktioniert, sonst gebe es auch keine größeren Probleme bezüglich der Kläranlage, genauso wie bei den Stadtwerken Giengen, die auch das Bachtal mit Leitungswasser versorgen.