Unbekannter demoliert Ladesäule in Syrgenstein und flüchtet

Eine Ladesäule in der Schulstraße in Syrgenstein ist am Dienstag gegen 18.20 Uhr beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, habe ein bisher unbekannter Autofahrer die Ladesäule auf einem Parkplatz angefahren und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden werde auf rund 2000 Euro geschätzt.

In Dillingen wird ein Zaun demoliert

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am selben Tag im Dillinger Stadtteil Schretzheim. Gegen 11.50 Uhr sei ein unbekannter Fahrer eines Anhängergespanns beim Rangieren im Hochstiftring gegen einen Holzzaun gestoßen, so die Polizei. Anschließend habe der Fahrer auf der Remigius-Vogel-Straße in Richtung Marienstraße die Unfallstelle verlassen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Laut Polizei handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen größeren Kombi mit Pkw-Anhänger, auf dem ein weißes Auto transportiert wurde. Am Holzzaun entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. In beiden Fällen bittet die Polizei Dillingen unter Telefon 09071/560 um Hinweise von Zeugen. (AZ)