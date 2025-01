Drei Hurras für die Tanzgruppen der Bachtalia

Was für ein Auftakt: Die Bachtalia startet am Samstag in eine Faschingssaison, die spätestens jetzt verspricht, dass sie einmalig wird. Der große Hofball, der offizielle Start, ist ein absoluter Höhepunkt – sowohl bei den vielen Gästen, die weit aus dem Landkreis Dillingen und darüber hinaus gekommen waren als auch bei den Akteuren und Akteurinnen selbst. Kein Wunder, dass die Anspannung förmlich zu spüren war. Ein Programm von A bis Z – das verspricht der Hofmarschall der Bachtalia den vielen Gästen des Hofballs am Samstagabend. Und er hält sein Versprechen. Von anmutigem Männerballett bis zu zauberhaften Tanzminis, der Abend vergeht wie im Flug.

