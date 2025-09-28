Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

„Syrgenstein kämpft mit Schulden: Bürgermeisterin Steiner berichtet bei Bürgerversammlung“

Syrgenstein

Syrgenstein hat mit hohen Schulden zu kämpfen

120 Besucher kommen zur Bürgerversammlung in Syrgenstein. Sie erleben eine gut gelaunte Bürgermeisterin, die aber auch unerfreuliche Zahlen parat hat.
Von Günter Stauch
    • |
    • |
    • |
    Sieben Bürger und Bürgerinnen wurden bei der Versammlung in Syrgenstein für ihr Engagement von Bürgermeisterin Mirjam Steiner (vierte von links) geehrt.
    Sieben Bürger und Bürgerinnen wurden bei der Versammlung in Syrgenstein für ihr Engagement von Bürgermeisterin Mirjam Steiner (vierte von links) geehrt. Foto: Günter Stauch

    Das Fazit von Bürgermeisterin Mirjam Steiner am Ende der zweieinhalbstündigen Bürgerversammlung in Syrgenstein war selbstbewusst. „Wir haben in den vergangenen fünf Jahren jedes Jahr mit großen äußeren Einflüssen gekämpft und trotzdem geliefert“, sagte sie. Der Abend war geprägt von Zahlen, Daten und Fakten, die von der ersten Frau der Kommune vorgetragen wurden. Vieles von dem, das heute für selbstverständlich genommen werde, habe es vor einem halben Jahrzehnt noch nicht gegeben, so Steiner. Etwa die sanierte Schulstraße, komplett neu gestaltete Spielplätze in Staufen und Landshausen oder den Kinderhausneubau in Staufen, die sanierte Fassade der alten Schulturnhalle oder die neuen Bauplätze.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden