Syrgenstein hat mit hohen Schulden zu kämpfen

Das Fazit von Bürgermeisterin Mirjam Steiner am Ende der zweieinhalbstündigen Bürgerversammlung in Syrgenstein war selbstbewusst. „Wir haben in den vergangenen fünf Jahren jedes Jahr mit großen äußeren Einflüssen gekämpft und trotzdem geliefert“, sagte sie. Der Abend war geprägt von Zahlen, Daten und Fakten, die von der ersten Frau der Kommune vorgetragen wurden. Vieles von dem, das heute für selbstverständlich genommen werde, habe es vor einem halben Jahrzehnt noch nicht gegeben, so Steiner. Etwa die sanierte Schulstraße, komplett neu gestaltete Spielplätze in Staufen und Landshausen oder den Kinderhausneubau in Staufen, die sanierte Fassade der alten Schulturnhalle oder die neuen Bauplätze.

