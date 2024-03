Das ist für die Flüchtlingsunterkunft in Landshausen geplant

Von Dominik Bunk - 15:05 Uhr

In Syrgenstein wird viel über die Container im Landshauser Industriegebiet diskutiert. Bürgermeisterin Mirjam Steiner beantwortet auf einer Infoveranstaltung Fragen.

In Syrgenstein herrscht Diskussionsbedarf über eine geplante Flüchtlingsunterkunft. "Verunsicherung und das Gefühl, ignoriert zu werden, das war auf keinen Fall gewollt", sagt Syrgensteins Bürgermeisterin zu rund 200 Zuhörerinnen und Zuhörern in der Bachtalhalle. Dort findet wegen besagter Unterkunft im Ortsteil Landshausen eine Informationsveranstaltung statt – hauptsächlich aufgrund dessen, wie die Bürgerinnen und Bürger davon erfahren haben. Schon bevor der Gemeinderat eine Bauvoranfrage behandelt hatte, rollten die Container auf das Grundstück im Landshauser Industriegebiet. Die Rathauschefin will davon nichts gewusst haben, erklärt sie schon vor einer Weile im Amtsblatt, wiederholt es in der Bachtalhalle, bei der sich die Menschen direkt zu Wort melden können.

Das erste Mal seien die Investoren Mitte September 2023 auf die Gemeinde zugekommen, Steiner habe sie daraufhin ans Landratsamt in Dillingen verwiesen. Einer der Anwesenden, Franz Uhl, fragt deshalb, warum diese Information nicht bereits im September herausgegeben worden sei. Die Bürgermeisterin entgegnet ihm darauf, dass das Thema bereits bei der Bürgerversammlung im vergangenen Jahr angesprochen worden sei. Zu der seien aber nur gut 50 Einwohnerinnen und Einwohner Syrgensteins gekommen. Deshalb wolle sie künftig verstärkt das Amtsblatt für solche Informationen nutzen.

