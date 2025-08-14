Icon Menü
Mann beleidigt Beamte in Syrgenstein: Polizeieinsatz am Mittwochabend

Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann, der sich offenbar in einem „psychischen Ausnahmezustand“ befand, wie es im Polizeibericht heißt.
    In Syrgenstein mussten am Mittwochabend Polizisten anrücken, weil sich ein Mann aggressiv verhalten hat.
    In Syrgenstein mussten am Mittwochabend Polizisten anrücken, weil sich ein Mann aggressiv verhalten hat. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa (Symbolbild)

    Ein Mann hat am Mittwochabend in Syrgenstein Polizisten angegriffen und beleidigt. Gegen 21.35 Uhr wurden die Beamten laut Polizei in den Ortsteil Altenberg gerufen, weil sich der Mann aggressiv verhalten haben soll. Die Einsatzkräfte mussten ihn fesseln. Dabei habe er sich laut Polizei gewehrt, die Polizisten angegriffen und sie beschimpft. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Da der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand war, brachten ihn die Beamten in ein Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilt, ermittelt sie nun gegen den Mann wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstands gegen die Staatsgewalt und Beleidigung. (AZ)

