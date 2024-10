Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen in Syrgenstein

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in den Syrgensteiner Ortsteilen Staufen und Landshausen zu insgesamt acht Diebstählen und Diebstahlversuchen aus Kraftfahrzeugen. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich, laut Polizei offenbar auf der Suche nach Bargeld und Wertgegenständen, auf bislang unbekannte Weise Zugang zu etlichen geparkten Fahrzeugen, welche sie daraufhin durchwühlten. Hierbei konnten sie mehrfach Bargeld und Wertgegenstände erbeuten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Bargeld im unteren vierstelligen Bereich sowie elektronische Geräte entwendet. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt derzeit wegen Diebstahls sowie versuchten Diebstahls in acht Fällen gegen unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen, 09071/56-0, zu melden. (AZ)

