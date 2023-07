Neuer Solarpark in Syrgenstein soll 2500 Haushalte versorgen

Auf elf Hektar wird im Stetterfeldweg eine Freiflächen-Photovoltaikanalge mit einer Leistung von zehn Megawatt gebaut. Auch die Gemeinde verdient daran Geld.

Beim Spatenstich für den neuen Solarpark Stetterfeld im Ortsteil Staufen in Syrgenstein regnet es zwar stark, aber der Baubeginn lässt Bürgermeisterin Mirjam Steiner strahlen. Auf der Fläche von elf Hektar wird im Stetterfeldweg ein Solarpark gebaut. Ein Projekt, mit dem sich die Gemeinde schon seit mehreren Jahren beschäftigt. "Darüber haben wir schon mit ihrem Vater gesprochen", sagt Projektentwickler Thomas Schneider der Wattner Projektentwicklungsgesellschaft aus Köln, die den Solarpark vor Ort umsetzt.

Solarpark im Stetterfeldweg in Staufen wird innerhalb sechs Wochen gebaut

Bürgermeisterin Steiner berichtet, dass es nach der Anfrage von Wattner 2019, die der Gemeinderat besprach, noch Kritik an Freiflächen-Photovoltaik gegeben habe. Auch ob man die Fläche nicht anders nutzen sollte. Damals war Steiners Vater Bernd noch Bürgermeister. Seit dem Krieg in der Ukraine, der auch den Energiemarkt auf den Kopf stellte, hat sich das Mirjam Steiner zufolge jedoch geändert. Zudem sei eine solche Fläche an Photovoltaikanlagen vierfach so effektiv wie eine Fläche mit Mais für die Biogasanlage. Und auch eine Kombination mit Schafen könnte man sich in Zukunft im Stetterfeldweg vorstellen.

Die acht Kilometer lange Trasse für den Solarpark sind vor dem Spatenstich in Staufen bereits gebaut. Die Arbeiten sind dem Bauleiter Torsten Dölitzsch zufolge aufgrund des harten Bodens in der Region aufwendiger gewesen. Das koste mehr Zeit, auch wenn die PV-Anlagen auf dem Feld in Staufen gebaut werden. Die Arbeiten seien in fünf bis sechs Wochen abgeschlossen.

Solarpark in Staufen erzeugt zehn Megawatt für 2500 Haushalte

Der Solarpark im Stetterfeldweg wird zehn Megawatt an Energie erzeugen. Damit könnten 2500 Haushalte und etwa 6000 Personen versorgt werden. Der Bauleiter witzelt: "Damit könnten 10.000 1000-Watt-Föhne betrieben werden - zumindest, wenn die Sonne scheint." Auch die Gemeinde verdient daran etwas und erhält 0,2 Cent pro Stunde. Im Jahr werden so voraussichtlich 20.000 bis 25.000 Euro zusammen kommen.





Für Syrgenstein ist der Solarpark ein Schritt in die richtige Richtung. Denn Nahwärme sei in der Gemeinde nicht möglich. Die Straßen seien teils sehr eng und es gebe unterirdisch keinen Platz mehr. Zudem müsse man dann die Gemeinde auf links drehen. Eine der Lösungen sei eine Freiflächen-Photovoltaik. Denn: "Wir müssen uns vor Ort gut aufstellen, auch Photovoltaikanlagen mit regionalen Bürgerbeteiligungen umsetzen, um für die Energiewende bereits zu sein." (sukl)