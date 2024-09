Steit um ein Möbelstück eskaliert

Im Hof eines Wohnhauses in Syrgenstein kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Streit bei der Anlieferung eines Möbelstücks. Laut Auskunft der Polizei wollte ein Spediteur gegen 14 Uhr ein größeres Möbelstück bei einer 32-jährigen Frau anliefern. Beim Abladen des Möbelstücks kam es zu einem Streit zwischen den beiden, woraufhin der Spediteur das Möbelstück wieder einladen und wegfahren wollte. Die Frau holte daraufhin ihren 34-jährigen Lebensgefährten hinzu. Dieser versuchte das Aufladen zu verhindern, indem er sich auf die Laderampe des Lieferfahrzeugs setzte.

Der Spediteur wurde am Wegfahren gehindert

Anschließend versuchte er den Spediteur am Wegfahren zu hindern, indem er sich vor das Lieferfahrzeug stellte. Bei der Anzeigenaufnahme gab der 34-Jährige zudem an, dass ihn der Spediteur mit dem Lieferfahrzeug angefahren und am Bein verletzt haben soll. Die Polizei leitete Ermittlungen sowohl gegen den 34-Jährigen, als auch den Spediteur ein. Den genaue Tathergang wollen die Beamten im Zuge der weiteren Ermittlungen klären. (AZ)