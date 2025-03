Syrgenstein nimmt Schulden in Millionenhöhe auf

Ein neues Feuerwehrhaus, neue Radwege und ein Neubaugebiet – diese Projekte kosten die Gemeinde Syrgenstein viel Geld. Um den Haushalt 2025 in trockene Tücher zu bringen, beschließt der Gemeinderat bei der Haushaltssitzung, einen Kredit in Höhe von 2,5 Millionen Euro einzuplanen, eine Entnahme von rund 1,5 Millionen Euro aus der allgemeinen Rücklage. Ein Kredit, der zwar schon vor mehreren Jahren beschlossen wurde – jener für das neue Feuerwehrhaus – greift laut Plan auch erst 2025, deshalb stehen dafür mehr als zwei Millionen Euro im Haushaltsentwurf. Insgesamt kommt die Bachtalgemeinde also voraussichtlich auf einen Schuldenstand von knapp 5,4 Millionen Euro.

