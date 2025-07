Unbekannte stehlen Lebensmittel aus Automaten in Syrgenstein

In den frühen Morgenstunden am Samstag, 19. Juli, entwendeten zwei bislang unbekannte Personen Wurstwaren und Getränke aus einem Lebensmittelautomaten in der Ballhauser Straße in Landshausen. Der entstandene Schaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Polizei Dillingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die im genannten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 09071/56-0 zu melden. (AZ)

