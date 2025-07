Unbekannter fährt bei Landshausen Reh an und lässt es schwer verletzt liegen

Bei der Polizei ging am Samstagmorgen gegen 7.55 Uhr die Mitteilung über ein angefahrenes, noch lebendes Reh in der Zöschinger Straße in Landshausen ein. Beim Eintreffen der Streife bestätigte sich das. Die Streife erlöste das Tier. Aufgrund der beim Reh festgestellten Verletzungen kann nach Angaben der Polizei davon ausgegangen werden, dass das Tier von einem bislang unbekannten Fahrzeug und Fahrzeugführer angefahren wurde. Da der Verursacher den Zusammenstoß nicht anzeigte und das Tier daher vermeidbare Schmerzen ertragen musste, ermittelt die Polizei wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz. Die Polizeiinspektion Dillingen erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/560. (AZ)

