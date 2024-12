Wegen der winterlichen Straßenverhältnisse ist am Sonntagmorgen eine 41-jährige Autofahrerin nahe Syrgenstein von der Straße abgekommen. Die 41-Jährige kam in der Bachtalstraße ins Rutschen und kollidierte mehrfach mit der Leitplanke an beiden Fahrbahnseiten. Es entstand hierbei ein geschätzter Sachschaden von rund 19.000 Euro. Die Frau blieb beim Unfall unverletzt. (AZ)

