Viele Premieren beim Hofball der Bachtalia

Plus Die 150 Aktiven des Syrgensteiner Faschingsvereins haben während Corona nichts verlernt.

"Wie wenn nichts gewesen wäre", begrüßt Präsident Carsten Hess das Publikum der Bachtalia nach zwei Jahren Pause. Doch das stimmt nicht ganz: Ein paar Premieren gibt es. So hat etwa beim diesjährigen Hofball der neue Hofmarschall Jonas Horsch seinen ersten großen Auftritt. Die beiden "führen durch einen Abend voller Gänsehautentzückungen", wie Hess verspricht.