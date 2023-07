Zum 40. Mal werden in Syrgenstein die Kinder gefeiert

Das Kinderfest in Syrgenstein hat sich in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder verändert. Eine Sache ist aber über all die Jahre gleich geblieben.

Die Fahnen wehen über den Straßen und die Kinder springen freudig über den Schulhof. Auch bei dem 40. Kinderfest in Syrgenstein ist allerhand los, von einer gemeinsamen Andacht über den Festumzug bis zu den verschiedenen Spiele- und Aktionsmöglichkeiten. Dazu zeigt eine Video-Rückschau, wie sich das Fest seit der ersten Veranstaltung im Jahr 1982 verändert hat - und was gleich geblieben ist.

Zusammenhalt wird auf dem Kinderfest groß geschrieben

"Lasst uns miteinander", mit diesem Lied eröffnen die vielen Kinder, die sich mit Eltern, Großeltern, Lehrkräften und Erzieherinnen und Erziehern in der Kirche zusammengefunden haben, die Andacht. Diese wird von Pfarrerin Stephanie Kastner und Diakon Thomas Fischer zelebriert. Lehrerin Ingeborg Konnerth macht mit der Geschichte von der Brücke klar, worum es beim diesjährigen Motto "Brücken bauen" geht: "Ich halte dich und du hältst mich", heißt es da.

Dass die Bachtalgemeinden zusammenhalten, zeigt sich beim Umzug mehrfach: So setzt sich die anführende Kapelle erstmals aus Mitgliedern aller fünf Musikkapellen des Bachtals zusammen. Und Kinder aus Zöschingen, Bachhagel, Burghagel, Landshausen, Staufen und Syrgenstein, die den Kindergarten oder die Schule besuchen, laufen gemeinsam mit. "Ganz schön viele Kinder", staunt Bachhagels Bürgermeister Ingo Hellstern da zu Recht. Auch seine Vorgängerin Ingrid Krämmel, Syrgensteins Altbürgermeister Bernd Steiner, der ehemalige Rektor Emil Reck und frühere Lehrkräfte lassen es sich nicht nehmen, dabei zu sein. Da kann der Umzug losgehen und die Kinder halten stolz ihre Schilder und Schwimmnudeln, mit denen sie Brücken symbolisieren, in die Luft. Die Klasse 1c stellt mit Stoff sogar einen Fluss dar. So zieht die Kinderschar lachend und winkend bis zum Ziel am hinteren Pausenhof der Schule.

Mehrere hundert Kinder feiern zusammen mit ihren Familien das Kinderfest. Foto: Silva Metschl

Die Besucherinnen und Besucher kommen auf ihre Kosten

Dort sagt Syrgensteins Bürgermeisterin Mirjam Steiner: "Das Kinderfest ist für Jung und Alt, es ist ein Fest für die Familie." Manche der Väter, die 1982 das erste Kinderfest ausrichteten, seien inzwischen Großväter. Aber auch die heutigen Eltern sind wieder dabei, weshalb das Fest und die organisierende Interessengemeinschaft gute Beispiele für ein Generationenprojekt seien.

Einer, der von Anfang an dabei ist, ist Peter Schöllhorn. Er hatte die Idee für die Veranstaltung und war bis letztes Jahr federführend in der Planung. Aufgrund einer Operation seines Nachfolgers wurde er nochmals reorganisiert: "Zum Bedauern meiner Frau", scherzt er. Die lacht darüber später, ist aber über eine Sache schon froh: "Es ist schön, wenn man mal sitzen darf", meint Felicitas Schöllhorn. Denn jahrelang hat sie beim Kaffee- und Kuchenstand geholfen. Jetzt genießt die 73-Jährige zusammen mit Margret Seeger (74) und Ruth Römer (80) die Stimmung. Ein Lob gibt es für die helfenden Hände: Es sei gut aufgestuhlt. "Dieses Mal kann man von Anfang an hinsitzen", sagen sie lachend. Denn die Platzsuche ist bei den vielen begeisterten Besucherinnen und Besuchern nicht immer einfach.

Auch der Spielplatz neben dem Syrgensteiner Kindergarten ist der Verdienst der Interessengemeinschaft: "Die Geräte haben wir aus Überschüssen der Kinderfeste gekauft." erzählt Schöllhorn. Ganz am Anfang fand die Veranstaltung nicht bei der Schule statt, sondern beim SV Altenberg statt. Bilder davon sind in der Aula der Schule zu sehen. Fast 37 Minuten Bildmaterial ist zusammengekommen. Eins ist dabei in allen Jahren gleich geblieben: lachende Kinder. Auch bei der 40. Auflage ist das nicht anders. Bei zwei Hüpfburgen, einem Karussell, einem Stand zum Dosenwerfen und vielem mehr kommen die Kinder voll auf ihre Kosten. Ebenso wie die Eltern, die bei guter Unterhaltung durch das Jugendorchester Josy und das Duo "Wir" den bunten Nachmittag genießen können.