Warenbetrug? 33-Jähriger bestellt Porsche und wird misstrauisch

Ein Newsletter, in dem Fahrzeuge der Firma Porsche zum Verkauf angeboten werden: Einen solchen hat kürzlich ein 33-Jähriger in Syrgenstein per Mail erhalten. Wie die Polizei berichtet, bestellte der Geschädigte über einen Angebotskatalog ein Fahrzeug und leistete eine Anzahlung in Höhe einer hohen fünfstelligen Summe.

Polizei Dillingen ermittelt hinsichtlich eines Warenbetrugs

Da die weitere Kommunikation mit dem vermeintlichen Verkäufer über verschiedene Mailadressen und verschiedene Telefonnummern stattfand, kam ihm der Verdacht einer Betrugsmasche. Die Polizeiinspektion Dillingen hat die Ermittlungen hinsichtlich eines Warenbetrugs aufgenommen. (AZ)