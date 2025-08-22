Tag des Fisches: Wie kommen Fische im Landkreis Dillingen durch Staustufen?

Staustufen prägen das Bild an der Donau im Landkreis Dillingen. Fünf Stück davon gibt es im Landkreis, nämlich in Dillingen, Höchstädt, Faimingen, Peterswörth und Schwenningen. Geht es um saubere Stromgewinnung, haben diese viele Vorteile gegenüber anderen Kraftwerksarten. Für die Bewohner der Donau bringen sie allerdings einen großen Nachteil mit sich, erklärt Günther Ruck von der Fischereigenossenschaft Schwäbische Donau: „Die Mortalitätsrate von Fischen liegt bei etwa 25 Prozent.“ Denn, damit in den Kraftwerken Strom generiert werden kann, muss das Wasser der Donau Turbinen antreiben. „Die größeren Fische werden dabei geschreddert“, so Ruck, kleinere oft durch Druckunterschiede getötet.

