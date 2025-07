Tapfheimer rettet 74-Jährige in Schwenninger Badesee vor dem Ertrinken

Dramatische Szenen haben sich am Samstagvormittag im Badesee bei Schwenningen abgespielt. Dort ist nach Informationen unserer Redaktion eine Schwimmerin kurz vor 10 Uhr in einen lebensbedrohliche Situation geraten. Eine Begleiterin bemerkte, dass die Seniorin in Schwierigkeiten war und rief andere Badegäste um Hilfe. Nach Erkenntnissen des Schwenninger Bürgermeisters Johannes Ebermayer sprang ein Tapfheimer ins Wasser. Der habe die 74-Jährige, die im östlichen Landkreis Dillingen wohnhaft ist, gerettet.

Die Frau sei im Wasser bewusstlos geworden, aber an Land wieder ansprechbar gewesen, informiert die Polizeiinspektion Dillingen auf Anfrage unserer Redaktion. Ursache des Badeunfalls sei ein medizinisches Problem gewesen. Der Rettungsdienst versorgte die Seniorin, die Ebermayers Worten zufolge vorsorglich zur Überwachung ins Dillinger Kreiskrankenhaus gebracht wurde. Auch ein Rettungshubschrauber landete beim Schwenninger Badesee, kam aber nicht zum Einsatz.

Badeunfall bei Schwenningen: „Froh, dass die Frau bei Bewusstsein war“

Die Schwenninger Feuerwehr wurde ebenfalls alarmiert. Wie Kommandant Johannes Stangl auf Anfrage informiert, sei die Frau beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits aus dem Wasser gerettet und ansprechbar gewesen. Er habe noch versucht, den Rettungshubschrauber abzubestellen, er sei aber schon im Anflug gewesen. Weitere Details könne er nicht nennen, sagt Stangl: „Ich war ständig am Funk und froh, dass die Frau bei Bewusstsein war.“

Ebenfalls vor Ort waren fünf Helfer (Bootsführer, Taucher, Wasserretter) der Wasserwacht-Ortsgruppe Donauwörth. Sie wurden - wie auch die die Wasserwacht Bäumenheim und die DLRG Mönchsdeggingen - alarmiert, weil die Ortsgruppe Lauterbach für Einsätze abgemeldet war, da sie gerade ihr 50-jähriges Bestehen feierte. Die Kräfte aus Bäumenheim und Mönchsdeggingen konnten rasch wieder „abbestellt“ werden. Die Donauwörther waren dem Ortsgruppen-Leiter Manuel Brandt zufolge innerhalb von nur 14 Minuten am Badesee im benachbarten Landkreis, da gerade das große Baggersee-Schwimmen im Naherholungsgebiet Riedlingen stattfand und die Retter sofort starten konnten. Am Unglücksort habe man den Notarzt unterstützt, so Brandt.

Erst am Wochenende hatte unsere Zeitung berichtet, dass es im Landkreis Dillingen verhältnismäßig wenig Badeunfälle gebe. Ein 23-Jähriger war am Samstag, 21. Juni, im Gundelfinger Gartnersee untergegangen und danach im Krankenhaus gestorben. Im September 2023 war es zu einem tödlichen Badeunfall im Lauinger Auwaldsee gekommen. Ein 25-Jähriger aus dem Ostalbkreis war plötzlich untergegangen. Arbeitskollegen und andere Badegäste versuchten erfolglos, den Ertrinkenden zu retten.