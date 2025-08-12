Icon Menü
Theaterfreunde Kesseltal feiern 35 Jahre: Einblicke in ihre Erfolgsgeschichte und Stücke

Bissingen

„Wir wollen keine Dramen und traurigen Stücke“

Die Theaterfreunde Kesseltal haben vor 35 Jahren mit 35 Gründungsmitgliedern begonnen und sind inzwischen der zweitgrößte Verein im Kesseltal. Was ist ihr Geheimnis?
Von Christina Brummer
    Das Vorstandsteam der Theaterfreunde Kesseltal (vordere Reihe von links):Marie Hirner, Susanne Seiler, Karin Gnugesser, Tamara Sporer, Andreas Schiele; und (hintere Reihe von links:) Nadja Wiedemann, Maria Seiler, Gerda Jall, Magdalena Seiler, Andreas Gnugesser und Simon Schiele.
    Wenn Karin Gnugesser über die Geschichte der Theaterfreunde Kesseltal spricht, merkt man, wie sehr ihr der Verein am Herzen liegt. Nicht sie solle im Mittelpunkt stehen, sondern die Teamarbeit aller, die inzwischen bei den Theaterfreunden dabei sind, betont sie. Gnugesser ist Vorsitzende der Gruppe, die es inzwischen seit 35 Jahren gibt. Begonnen hat alles mit 35 Gründungsmitgliedern. Inzwischen sind es gut 500 Männer und Frauen, Kinder und Jugendliche, die im Verein dabei sind. Auf ein großes Fest verzichten die Theaterfreunde aber ganz bewusst.

