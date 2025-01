Thomas Boner aus Syrgenstein ist mit dem Fahrrad bis Marokko gefahren – und will noch weiter

Vor rund einem halben Jahr ist er in Syrgenstein losgefahren, jetzt ist Thomas Boner in Marokko: Der 60-Jährige aus dem Gemeindeteil Ballhausen hat mit dem Fahrrad rund 5700 Kilometer zurückgelegt und ist noch lange nicht an seinem Ziel, Südafrika, angekommen. Das will der Radreisende bis Ende dieses Jahres schaffen und ist mit seinem eigens dafür umgebauten, gut 20 Jahre alten Fahrrad mit reiner Muskelkraft unterwegs. Boner schläft in Herbergen, bei Freunden und Bekannten, aber vor allem im Zelt – sowohl auf Campingplätzen als auch am Straßenrand. Er teilt seine Reise per WhatsApp-Kanal und YouTube unter dem Namen „Fahrradfahren – Biertrinker auf Achse“ mit Interessierten. Dort bittet er auch um Finanzspritzen, die seine Reise finanzieren sollen. Er erzählt, was er auf dem Weg durch Belgien, Frankreich, Spanien und den ersten Kilometern auf dem afrikanischen Kontinent erlebt hat.

