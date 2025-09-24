Icon Menü
Töpfermarkt: Kunsthandwerker aus ganz Deutschland kommen zum Häfelesmarkt nach Dillingen

Dillingen

Töpfer aus ganz Deutschland kommen nach Dillingen

Im Schlossgarten findet am Wochenende wieder der Töpfermarkt statt. Dillinger kennen ihn unter einem anderen Namen.
Von Berthold Veh
    Der Dillinger Töpfermarkt findet am Wochenende im Schlossgarten statt.
    Der Dillinger Töpfermarkt findet am Wochenende im Schlossgarten statt. Foto: Karl Aumiller (Archivbild)

    Seit Jahrzehnten findet in Dillingen zu Herbstbeginn der Töpfermarkt im Schlossgarten statt. Auch in diesem Jahr ist es wieder soweit, und zwar am letzten Septemberwochenende, am kommenden Samstag und Sonntag, 27. und 28. September. Das vielfältige Angebot der zahlreichen Keramiker aus ganz Deutschland, die nach Dillingen kommen, umfasst die gesamte Bandbreite dieses traditionellen Handwerks – von Gebrauchskeramik über dekorative Stücke für Innenräume und Gärten bis hin zu Schmuck und Skulpturen.

    Dillinger kennen die Veranstaltung unter der Bezeichnung Häfelesmarkt

    Die Besucherinnen und Besucher waren in der Vergangenheit immer wieder aufs Neue von der Vielfalt und Qualität der Keramikwaren begeistert. Die angereisten Töpfer aus nah und fern freuen sich auf alle Interessierten, die die Mühen dieses uralten Handwerks zu würdigen wissen. Liebhaber handgefertigter Keramik wissen die Arbeit zu schätzen, mit welcher die vielen verschiedenen Formen und Farben in den Werkstätten der Töpfer entstehen. Jedes Stück ist ein Unikat und spiegelt die Seele der Kunsthandwerker wider. Auf dem Dillinger Töpfermarkt, der bei Dillingern unter dem Namen Häfelesmarkt bekannt ist, kann man sich zudem ausführlich über die Entstehungsgeschichte der erworbenen Objekte informieren.

    Der Dillinger Töpfermarkt ist jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet

    Für das leibliche Wohl wird an beiden Tagen mit Getränken, Kaffee und selbstgebackenem Kuchen gesorgt. Der Markt ist jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. (AZ)

