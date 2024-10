Traditionell flutet gerade eine herbstliche Krankheitswelle den Landkreis Dillingen

Husten, Schnupfen, Heiserkeit – der Herbst 2024 macht da keine Ausnahme. Ganz im Gegenteil scheinen die Menschen in diesem Jahr sogar früher mit Schlappheit und Krankheitssymptomen konfrontiert. Erkältungen, Grippe und Corona, alles taucht in den Arztpraxen des Landkreises Dillingen auf. Dazu kommt in diesem Jahr eine neue Art von Lungenentzündung. Was bei allen gesundheitlichen Einschränkungen gleich ist, sind bestimmte Maßnahmen, die es während der Krankheit und ganz allgemein zu beachten gilt.

