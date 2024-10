Die Riedblickhalle kopfstehen lassen

Nach der schmerzlichen Niederlage gegen die KTV Ries müssen die Turner des TSV Buttenwiesen gegen den StTV Singen einen Sieg einfahren, um weiter im Rennen um die Meisterschaft in der 2. Bundesliga Süd zu bleiben.

Nach der bitteren Niederlage im Derby gegen die KTV Ries in Nördlichen bleibt für die Biber keine Zeit zu trauern oder den Kopf in den Sand zu stecken. Schon am kommenden morgigen Samstag kommt der Meisterschaftsfavorit StTV Singen nach Buttenwiesen in die Riedblickhalle. In der letzten Saison turnte die Mannschaft vom Bodensee noch in der 1. Bundesliga und peilt nun den direkten Wiederaufstieg an. Das Team aus Singen ist bisher als einzige Mannschaft ungeschlagen und geht als Favorit in die Begegnung. Wenn die Biber weiterhin selbst eine Chance auf die Meisterschaft haben wollen, ist ein Sieg im bevorstehenden Duell fast verpflichtend.

Die Biber wollen den Heimvorteil nutzen

Die Mannschaft aus dem Zusamtal muss dazu alles in die Waagschale werfen, um im Duell „David gegen Goliat“ eine Chance zu haben. Buttenwiesen möchte den Heimvorteil nutzen und die Halle bei den Fans kopfstehen lassen. Der Favorit soll möglichst unter Druck gesetzt werden, um diesen eventuell doch zum Straucheln zu bringen. Vor allem die wiedergefundene Konstanz der eigenen Leistungen machen den TSV-Verantwortlichen im Hinblick auf die bevorstehende Herausforderung Mut. Der Kampfgeist der Biber sei keinesfalls gebrochen und das gesamte Team bereitet sich bestmöglich auf das Spitzenduell vor, wird vom TSV berichtet.

Der Gastgeber hofft am Samstag wieder darauf, mit allen Athleten und somit in Bestbesetzung an den Start gehen zu können. Instruiert wird das Team wieder durch Mannschaftsführer Oliver Ritter, der die Taktik und Einsätze der Mannschaft koordiniert. Mit bestmöglicher Taktik und Einsätzen von Florian Raab, Daniel Kehl, Adrian Seifried, Johannes Seifried, Jan Schwäke, Erik Mihan, Darius Steinke, Dimiter Hommel, Moritz Kraus und dem besten Punktesammler der Biber, Oleksandr Petrenko, will die Mannschaft des TSV den Singener Turnern Paroli bieten.

Askhab Matiev für Buttenwiesen in dieser Saison erstmals dabei

Auf der Position der ausländischen Verstärkung kann Ritter wieder auf mehrere Sportler zurückgreifen. Neben dem türkischen Nationalturner Kerem Sener, wird zum ersten Mal in der laufenden Saison wieder Askhab Matiev an die Geräte gehen. Nach einer längeren Phase von Verletzung und Regeneration ist der Österreicher wieder fit und bereit für seinen ersten Einsatz im Bibertrikot. An den einzelnen Geräten sind der TSV und der StTV Singen ähnlich gut aufgestellt.

Neben dem starken Gegner wird der TSV Buttenwiesen dennoch auch gegen sich selbst antreten müssen und es bleibt fraglich, wie gut die Sportler der Biber die Niederlage im Ries verarbeitet haben. Oliver Ritter ist sich aber sicher, dass seine Schützlinge umso konzentrierter und mit dem Willen an den Start gehen werden, alles zu geben. Aufseiten der Buttenwiesener erwartet man in jedem Fall einen richtungsweisenden und spannenden Wettkampf.

Das offizielle Einturnen beider Teams startet um 17°° Uhr, Wettkampfbeginn ist wie gewohnt um 18 Uhr.