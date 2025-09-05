Überholmanöver bei Gremheim: Auto prallt gegen Anhänger

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag auf der Kreisstraße DLG 23 bei Gremheim ereignet. Gegen 14.25 Uhr hatte ein 42-Jähriger mit einem Anhängergespann die Kreisstraße von Blindheim kommend in Richtung Pfaffenhofen hinter einem Lastkraftwagen befahren.

36-Jähriger will Anhängergespann überholen

Ein nachfolgender 36-jähriger Autofahrer scherte laut Polizeibericht aus und wollte das Anhängergespann und den vorausfahrenden Lkw überholen. Der 42-Jährige scherte nach Angaben der Polizei während des Überholvorgangs des 36-Jährigen ebenfalls zum Überholen aus.

Es kam zur seitlichen Kollision zwischen Anhänger und dem Auto des 36-Jährigen. Die Höhe des Gesamtunfallschadens beläuft sich auf schätzungsweise rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)