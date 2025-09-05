Überholmanöver bei Gremheim: Auto prallt gegen Anhänger

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag auf der Kreisstraße DLG 23 bei Gremheim ereignet. Gegen 14.25 Uhr hatte ein 42-Jähriger mit einem Anhängergespann die Kreisstraße von Blindheim kommend in Richtung Pfaffenhofen hinter einem Lastkraftwagen befahren.
36-Jähriger will Anhängergespann überholen
Ein nachfolgender 36-jähriger Autofahrer scherte laut Polizeibericht aus und wollte das Anhängergespann und den vorausfahrenden Lkw überholen. Der 42-Jährige scherte nach Angaben der Polizei während des Überholvorgangs des 36-Jährigen ebenfalls zum Überholen aus.
Es kam zur seitlichen Kollision zwischen Anhänger und dem Auto des 36-Jährigen. Die Höhe des Gesamtunfallschadens beläuft sich auf schätzungsweise rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden