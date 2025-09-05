Icon Menü
Überholmanöver bei Gremheim: Auto prallt gegen Anhänger

Gremheim

Bei der Unfall auf der Kreisstraße zwischen Blindheim und Pfaffenhofen entsteht ein Schaden von etwa 10.000 Euro.
    Etwa 10.000 Euro Sachschaden sind am Donnerstag bei einem Unfall in der Nähe von Gremheim entstanden.
    Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag auf der Kreisstraße DLG 23 bei Gremheim ereignet. Gegen 14.25 Uhr hatte ein 42-Jähriger mit einem Anhängergespann die Kreisstraße von Blindheim kommend in Richtung Pfaffenhofen hinter einem Lastkraftwagen befahren.

    36-Jähriger will Anhängergespann überholen

    Ein nachfolgender 36-jähriger Autofahrer scherte laut Polizeibericht aus und wollte das Anhängergespann und den vorausfahrenden Lkw überholen. Der 42-Jährige scherte nach Angaben der Polizei während des Überholvorgangs des 36-Jährigen ebenfalls zum Überholen aus.

    Es kam zur seitlichen Kollision zwischen Anhänger und dem Auto des 36-Jährigen. Die Höhe des Gesamtunfallschadens beläuft sich auf schätzungsweise rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)

