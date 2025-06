Umfrage bei Prozession in Unterglauheim: Braucht es den Feiertag Fronleichnam noch?

Zu Fronleichnam kommt immer wieder die Frage auf, ob dieser Feiertag nicht gestrichen werden könnte. Viele Wirtschaftsexperten vertreten inzwischen die Ansicht, dass in Deutschland zu wenig gearbeitet werde. Um mehr Wachstum und Produktivität zu erzielen, kommen einige auf die Idee, Feiertage zu streichen – etwa Fronleichnam. Gesetzlicher Feiertag ist Fronleichnam in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und in einigen Gemeinden in Sachsen und Thüringen. Auch im Landkreis Dillingen haben katholische Pfarrgemeinden den Feiertag am Donnerstag mit feierlichen Prozessionen begangen.

