Freuen Sie sich auf das nächste Feier-Wochenende im Landkreis Dillingen?

City-Fest, Sommerkonzert, Feuerwehr-Jubiläum oder doch lieber Lampionfest? Das nächste Feier-Wochenende im Landkreis Dillingen steht unmittelbar bevor. Im Sommer häufen sich die Feste. Manchmal fällt die Entscheidung gar nicht leicht, wohin man gehen soll. Vor allem, wenn viele Angebote im selben Zeitraum stattfinden. Sind die Menschen im Landkreis Dillingen überhäuft von den vielen Angeboten oder schätzen sie die zahlreichen Möglichkeiten? Wir haben dazu Menschen in der Dillinger Innenstadt gefragt.

„Wir haben ein sehr vielfältiges und schönes Angebot“

Der Dillinger Werner Gutmair empfindet das Angebot an Freizeitmöglichkeiten im Landkreis als sehr gut. Er schätze diese Vielfalt, sagt der 83-Jährige. „Wir haben ein sehr vielfältiges und schönes Angebot“, betont der Dillinger. Zudem sei für jeden etwas dabei und man habe die Möglichkeit, zwischen zahlreichen Aktivitäten auszuwählen. Dabei sei es leider nicht möglich, überall dabei zu sein. Gutmair selbst wird als Nächstes das Sommerkonzert der Orchestervereinigung Dillingen besuchen. „Es ist immer voll und wird von den Gästen gut aufgenommen.“

Auch für junge Menschen gibt es viele Angebote

Evelyn Gartner (17) aus Zöschlingsweiler sagt, dass es gerade auch für junge Menschen viele Aktionen gibt. Das findet die 17-Jährige sehr positiv, da man dabei neue Leute kennenlernen kann. „Dillinger Frühling, Lampionfest und City-Fest“, stehen jährlich auf Gartners Agenda. Auf diesen Festen gebe es immer gute Musik, leckeres Essen und die Veranstaltungszeiten seien perfekt für den Alltag von Schülern. Im Vergleich zu anderen Landkreisen habe Dillingen für jede Altersgruppe was zu bieten, sagt die 17-Jährige. Die Aktionen seien immer gut organisiert.

„Mehr geht fast nicht mehr“, sagt Monika Steger aus Meitingen zur Veranstaltungsdichte in der Region. Die 75-jährige ist der Meinung, dass die Angebote ein Gewinn für die Gemeinschaft seien.

Ulrich Schubert aus Lauingen nimmt selbst oft an Veranstaltungen im Landkreis teil. Zuletzt war der 70-Jährige als aktiver Musiker in der Dillinger Basilika. Im Sommer sei schon immer viel los gewesen. „Viele Vereine wollen ihre Feste machen“, stellt Schubert fest. Es sei auch schön, wenn diese dann auch gut besucht werden. „Jeder ist froh, wenn man den Sommer genießen kann“, und das gelinge auch durch die vielen Feste und Veranstaltungen im Landkreis.

Die Anzahl der Feste sei in den letzten Jahren gestiegen

Die 29-jährige Nika Merkle aus Dillingen findet es schön, wenn so viel los ist. Sie habe das Gefühl, dass es in den vergangenen Jahren immer mehr Feste gebe. „Das könnte daran liegen, dass es mehr Leute gibt, die das in die Hand nehmen und organisieren“, so Merkle. Dass das Donauside-Festival dieses Jahr eine Pause einlegt, hält sie für zwar schade. Aber es gebe auch zahlreiche andere Angebote. Dazu gehören etwa die Dillinger Nacht oder Straßenfeste, die Merkle gerne besucht.