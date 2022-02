Umwelt

17:00 Uhr

Wie gefährlich sind die alten Deponien im Kreis Dillingen?

Plus Umwelt: An 42 Orten im Landkreis Dillingen wurde früher Müll und Schutt in die Landschaft gekippt. Um jeden einzelnen Platz sollten sich die Städte und Gemeinden kümmern. Doch oft genug ist nichts passiert.

Von Jonathan Mayer

Dillingen Es sind oft mehrere Hektar Fläche. Manchmal steht ein Firmengebäude darauf, manchmal Photovoltaikanlagen, oft liegen die Grundstücke einfach brach. Überall im Landkreis Dillingen gibt es Orte, an denen teils jahrzehntelang Müll und Schutt abgeladen wurde: Deponien. Fast jede Kommune hatte eine, alle wurden stillgelegt und sollten rekultiviert, also wiederhergestellt, werden. Zuletzt gab es am Umfang und Kosten einer entsprechenden Maßnahme in Wittislingen Kritik. Dort hat es 13 Jahre gedauert, bis ein Rekultivierungsplan aufgestellt worden ist. Doch wie eine Anfrage unserer Zeitung beim Landratsamt zeigt, ist das kein Einzelfall.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

