Unbekannte beschädigen Autos in Höchstädt und Dillingen

Im Zeitraum von Samstagabend bis Montagnachmittag haben bisher unbekannte Täter in der Übelherrgasse in Höchstädt einen geparkten schwarzen Daimler-Benz mutwillig an der Frontscheibe und an der hinteren rechten Fahrzeugtür beschädigt. Der angerichtete Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 3000 Euro.

In Dillingen wird ein VW Caddy durch einen Steinwurf beschädigt

Auch in Dillingen wurde in der Vorstadtstraße in der Zeit von Sonntag, 5 Uhr, bis Montag, 15 Uhr, die Heckklappe eines geparkten grünen VW Caddy durch einen Steinwurf von Unbekannten beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung und bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)