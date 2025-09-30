Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Unbekannte entwenden Werkzeuge von einer Baustelle in Lauterbach

Lauterbach

Unbekannte entwenden Werkzeuge von einer Baustelle in Lauterbach

Bislang unbekannte Täter verschaffen sich gewaltsam Zugang zu einer Baustelle in Lauterbach und entwenden mehrere Werkzeuge. Der Schaden ist fünfstellig.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht noch nach Zeugen.
    Die Polizei sucht noch nach Zeugen. Foto: Marijan Murat/dpa (Symbolbild)

    Unbekannte haben in Lauterbach Werkzeuge von einer Baustelle entfernt und damit einen hohen Beuteschaden hinterlassen. Der Diebstahl ereignete sich laut Polizei am Wochenende in der Erwin-Müller-Straße im Buttenwiesener Ortsteil Lauterbach. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gelände und entwendeten eine Vielzahl von Bauwerkzeugen.

    Fünfstelliger Schaden nach Diebstahl auf Baustelle in Lauterbach

    Nach Angaben der Polizei liegt der geschätzte Beuteschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Wertinger Polizei hat im vorliegenden Fall Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls eines Diebstahls aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeistation Wertingen unter 08272-99510 zu wenden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden