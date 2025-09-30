Unbekannte entwenden Werkzeuge von einer Baustelle in Lauterbach

Unbekannte haben in Lauterbach Werkzeuge von einer Baustelle entfernt und damit einen hohen Beuteschaden hinterlassen. Der Diebstahl ereignete sich laut Polizei am Wochenende in der Erwin-Müller-Straße im Buttenwiesener Ortsteil Lauterbach. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gelände und entwendeten eine Vielzahl von Bauwerkzeugen.

Fünfstelliger Schaden nach Diebstahl auf Baustelle in Lauterbach

Nach Angaben der Polizei liegt der geschätzte Beuteschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Wertinger Polizei hat im vorliegenden Fall Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls eines Diebstahls aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeistation Wertingen unter 08272-99510 zu wenden. (AZ)