Unbekannte stehlen Mofa in Holzheim

Ein 16-Jähriger hat am Freitag bei der Polizei Anzeige erstattet, weil sein blaues Mofa der Marke Jinan Qingqi gestohlen wurde. Nach seinen Angaben sei das Mofa zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 11 Uhr, in der Gartenstraße in Holzheim auf Höhe der Hausnummer 12 entwendet worden, so die Polizei. Die Beamten ermitteln wegen Diebstahls. Der Schaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09071/56-0 zu melden. (AZ)

