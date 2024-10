Unbekannter beschädigt Grundstückseinfriedung in Mödingen

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer hat am Samstag zwischen 14 und 17 Uhr die Grundstückseinfriedung eines Einfamilienhauses in der Ziegelstraße in Mödingen beschädigt Er entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen und beging Fahrerflucht.

Der Sachschaden in Mödingen liegt bei rund 1000 Euro

Der Unbekannte hinterließ nach Angaben der Polizei einen Schaden von rund 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)