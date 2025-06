Unbekannter stiehlt Geld aus Umkleidekabinen in Wittislingen

In Wittislingen ist am Samstag ein Diebstahl von Bargeld aus Umkleidekabinen verübt worden. Zwischen 16.45 Uhr und 17.30 Uhr entwendeten Unbekannte während eines Fußballturniers aus dem Vereinsheim in der Zöschlingsweiler Straße mehrere Geldbeträge aus den dortigen Umkleidekabinen.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Hinweise

Der genaue Beuteschaden steht noch nicht fest. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise.